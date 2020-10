Vídeos: cliente leva tiro no rosto após reagir a assalto e morre

Josias morava ao lado da distribuidora, por isso costumava frequentar o local | Foto: Divulgação

O pedreiro Josias dos Passos Lírio, de 53 anos, morreu após reagir um assalto a uma distribuidora de bebidas. A vítima já rendida levou um tiro a queima roupa no rosto. O caso aconteceu na noite da última sexta-feira (25), no bairro Jardim Bela Vista, na Serra, na Grande Vitória, no Espírito Santo.

Ele ainda foi socorrido, mas não resistiu no hospital. A ação dos criminosos foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento.

Josias morava ao lado da distribuidora, por isso costumava frequentar o local.

Veja o inicio da abordagem

| Autor:

Quando os suspeitos entram na loja, Josias ainda fica parado, mas depois reage e entra em luta corporal com um dos assaltantes. A vítima e o criminoso vão para o lado de fora, até que o comparsa do bandido chegar e a dupla começa a agredir o pedreiro.

O pedreiro desiste de lutar e se rende ao colocar as mãos pra cima. Porém na fuga, um dos criminosos atira na cabeça dele.

Acompanhe o momento em que a vítima leva o tiro

| Autor:

No total, os ladrões levaram pouco mais de R$ 1.500 em notas, celular, bebida, cigarro e a vida de Josias. Os suspeitos continuam foragidos e não identificados.

O caso foi registrado pela Polícia Civil como latrocínio e está sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC).

Leia mais

Motoboy nocauteia 'Jackie Chan' e comparsa após ameaças; veja vídeo

Segurando bíblia, homem entra em petshop e furta celular na Compensa

Vídeo: Criminoso armado assalta pedestre no Centro de Manaus