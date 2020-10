Após sequestro, jornalista é encontrado amarrado em Boa Vista

Eles foi encontrado com pés e mãos amarrados | Foto: Reprodução

Boa Vista- Romano dos Anjos, jornalista de 40 anos foi sequestrado da sua casa e encontrado na manhã desta terça-feira (27) na região do Bom Intento, zona rural da cidade de Boa Vista. Ele foi encontrado amarrado, com os olhos vendados e com os braços machucados.

Segundo informações do Secretário de Segurança Pública do Estado, Edison Prola, o jornalista foi sequestrado enquanto jantava com a família por volta das 20h40 desta segunda-feira (26).

O jornalista foi resgatado com vida | Foto: Reprodução

Os sequestradores o levaram o próprio carro da vítima. Logos após o veículo foi abandonado em uma área da BR-174. O celular do jornalista também foi levado.

Após ser resgatado foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro Geral de Roraima (HGR). O jornalista é apresentador da TV Imperial , filiada da Rede Record em Roraima.

Leia mais:

Família chora por adolescente supostamente morto por motoristas de app

Em 72 horas, mais um motorista de aplicativo é sequestrado em Manaus