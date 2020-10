Após um ano e quatro meses, assassino do ator Rafael Miguel é preso

Rafael e os pais foram mortos em junho de 2019 | Foto: Reprodução

Foi preso na manhã desta quarta-feira (28), Paulo Cupertino, o foragido pela morte do ator Rafael Miguel e dos pais no dia 9 de junho de 2019. Ele estava na lista dos mais procurados do Brasil.

Relembre o caso:

Assassino disparou 13 tiros em Rafael e nos pais dele

Cupertino estava na localidade de Alvorada do Sul, a cerca de 50km de distância de Londrina quando foi localizado pelos agentes de segurança.

A chegou até ele após descobrirem que ele estava usando uma identidade falsa com o nome de Manoel Machado da Silva, emitida um mês depois dele cometer o crime.

Rafael e os pais foram assassinados quando foram na casa da namorada anunciar o relacionamento. Quando chegaram, os três foram alvejados pelo pai da moça, que fugiu.

Ao todo, Cupertino atirou 13 vezes nas vítimas, que não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

Câmeras de segurança gravaram toda a ação. Rafael tinha 22 anos, seu pai João Alcisio Miguel estava com 52, e a mãe Miriam Selma Miguel, 50.

Leia mais:

Morador de rua é morto com 5 tiros embaixo de ponte em Manaus