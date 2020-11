Copeiro que trabalhava para o Governo é morto a facadas

Diversos amigos e conhecidos lamentaram a morte de Antonio nas redes sociais | Foto: Divulgação

Brasil - Antônio Moura, 48, copeiro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, foi morto a facadas na madrugada deste domingo (1), em casa. O caso aconteceu na cidade de Recanto das Emas, no Distrito Federal.

De acordo com informações da polícia, o irmão da vítima é o principal suspeito por ter descoberto uma suposta traição da esposa com o irmão. Após o crime, o homem foi preso em um ônibus na rodoviária de Formosa, enquanto se preparava para fugir, e foi autuado por homicídio.

A Secretaria publicou uma homenagem ao copeiro no Instagram, lamentando o ocorrido. Na publicação, diversos conhecidos também lamentaram a morte de Antonio. "É tão difícil acreditar nessa notícia. Antonino sempre nos contagiando com sua alegria e simpatia! Que Deus o receba no paraíso e que Ele conforte os corações dos familiares e amigos que aqui ficaram e sentirão a sua falta. Antonino, leve sua alegria para o céu!" escreveu uma das internautas.

