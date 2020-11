Terapeuta é preso por abuso sexual no RJ ‘Sou homem, isso acontece’

Ele explicou que é "homem e que isso acontece" | Foto: Reprodução

Um terapeuta foi preso em flagrante, na tarde desta terça-feira (3), por importunação sexual contra uma paciente em Magé, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.

O suspeito trabalhava no centro médico e estético há quatro meses, após fazer um curso de terapia holística na internet. De acordo com a vítima, ele teria passado as mãos nas partes íntimas durante uma massagem nas costas.

Assustada, a mulher teria se levantado e ido embora. Ela prestou queixa contra o terapeuta e os agentes foram ao local para realizar a prisão.

Em depoimento, a vítima alegou que o suspeito teria dito que praticou o ato por não ter conseguido se controlar: “Sou homem, isso acontece!”, teria afirmado ele após pedir desculpas.

Segundo a polícia, já na delegacia, o terapeuta se defendeu dizendo que a prisão era desnecessária, pois se desculpou ao “esbarrar acidentalmente” nas partes íntimas da paciente.

O caso foi registrado na 66ª DP (Piabetá) e o homem vai responder por importunação sexual, com pena que varia de 1 a 5 anos de prisão. Os agentes investigam se outras mulheres também foram vítimas do suspeito.

