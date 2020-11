Candidato a prefeito do Pará sofre atentado a tiros durante visita

| Foto: divulgação

O carro do candidato à Prefeitura de Santa Maria do Pará, Alcir Costa (PSD), foi alvejado a tiros na noite desta quinta-feira (5). O ataque ocorreu quando parte da equipe de campanha seguia rumo a uma comunidade rural, para compromissos eleitorais. Apesar do ataque, ninguém ficou ferido.

Segundo as vítimas, o carro transportava o candidato a prefeito, um assessor e um motorista para comunidade de Vila São Domingos, na zona rural de Santa Maria do Pará. No meio do caminho, dois homens em uma moto abordaram o veiculo e dispararam pelo menos cinco vezes contra a lataria do carro.

As vítimas disseram que todos os tiros pegaram na parte superior do carro, não atingindo os passageiros. Após o ataque, os suspeitos fugiram por um ramal na estrada.

Após o atentado, o caso foi registrado na delegacia de Santa Maria. A Polícia Civil deve investigar o caso.

*Com informações do G1/Pará

Leia mais:

Candidato a vereador sofre ataque a tiros em bar

Dezenas ficam feridas e uma pessoa morre em tiroteio em Viena