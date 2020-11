Cão tem olhos arrancados em Alagoas e polícia procura autor do crime

O cachorro teve os olhos arrancados e abandonado em um terreno na cidade de Major Izidoro | Foto: Reprodução

Um cachorro teve os olhos arrancados e foi abandonado em um bairro da periferia da cidade de Major Izidoro, no sertão de Alagoas. A Ordem dos Advogados do Brasil de Alagoas (OAB/AL) foi acionada e deverá solicitar apoio à polícia e ao Ministério Público na apuração.

Não se sabe quem praticou a violência nem as circunstâncias do ato que está revoltando a cidade de pouco mais de 20 mil habitantes.

O cão foi encontrado por uma mulher e está sob os cuidados dela, mas ela é humilde e não tem condições de cuidar do animal gravemente ferido.

Crime com punição

Em Manaus, um homem de 32 anos foi preso por ter espancado e causado a morte de um filhote de cachorro, de dois meses de idade, no bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus.

O crime foi registrado na tarde do dia 8 de outubro deste ano. É o primeiro indiciamento por maus-tratos no estado após a mudança na legislação ambiental que endureceu as punições pelo crime contra animais domésticos e silvestres no Brasil.

Conforme o titular da Dema, delegado Herbert Lopes, outros quatro casos estão em diligências investigativas a fim de apurar os crimes de maus-tratos contra animais. As ocorrências foram registradas na capital.

Só no mês de outubro, foram registradas 51 denúncias de violência praticadas contra animais.

