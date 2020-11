Vídeo: Mulher é atingida por bala perdida enquanto fazia compras

Mais uma vítima de bala perdida, desta vez na região de Juiz de Fora, em Minas Gerais. A vítima estava fazendo compras em um mercado quando o atirador, de 27 anos, a bordo de uma bicicleta, tenta atingir outro rapaz.

O autor dos dois disparos fugiu, e câmeras de segurança flagraram a ação. O alvo do atirador entrou no mercado e escapou dos tiros. Já a cliente foi baleada no peito e no braço.

A vítima foi encaminhada ao hospital. Já o rapaz que passou ileso pelas balas afirmou à polícia que tem uma rivalidade com o suspeito dos tiros. A polícia fez buscas para encontrá-lo.

Veja o vídeo:

O autor dos dois disparos fugiu, e câmeras de segurança flagraram a ação | Autor: Divulgação