Vídeo: homem mata mulher grávida após discussão sobre chá de revelação

O crime aconteceu após discordância sobre a festa de chá de bebê do casal | Foto: Reprodução

Uma jovem de 21 anos, grávida, foi morta com dois golpes de faca no pescoço pelo namorado, em Estiva Gerbi, São Paulo. A vítima e o suspeito discutiam por conta do chá revelação do bebê que estavam esperando, quando Paulo Henrique Santana pego a faca e cometeu o crime.

O caso aconteceu na noite de segunda-feira (9). Vizinhos acionaram a Guarda Municipal, depois de ouvirem uma briga na residência do casal.

A mãe do suspeito, que mora em frente, escutou o pedido de socorro de Paloma Cássia de Sá, que gritou para a sogra que o marido estava armado com uma faca. A vítima chegou a ser encaminhada ao Pronto-Socorro, mas morreu na unidade médica.

Paulo Henrique Santana foi preso em flagrante. Ele chegou a dizer que a mulher havia se esfaqueado, mas confessou o crime logo depois. Ele foi encaminhado para a Cadeia de Itapira.

O casal estava junto há cinco anos.

Veja a reportagem do SBT Primeiro Impacto

Leia mais:

Pesquisa revela que 95% de mulheres tem medo de serem estupradas