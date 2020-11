Vídeo: 14 cachorros são encontrados mortos: suspeita é envenenamento

Três mulheres registraram um boletim de ocorrência (B.O) sobre a morte de 14 cães em Poá, na capital paulista. Elas acreditam que os animais tenham sido envenenados, pois amanheceram sem vida e com baba branca na boca.

Duas declarantes têm dois cachorros cada e a terceira sete. Os outros três estavam em situação de rua.

Uma situação semelhante ocorreu há oito meses, com outros vizinhos do bairro, segundo as vítimas. A ação foi flagrada por câmera de monitoramento. No entanto, desta vez não há registros que possam apontar quem foi o autor do envenenamento.

O caso foi registrado como "prática de atos de abusos a animais" no Distrito Policial Central de Itaquaquecetuba.

| Autor: