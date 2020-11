Grávida de 6 meses é esfaqueada pelo marido no pescoço enquanto dormia

Uma grávida de seis meses foi atacada de forma cruel em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na terça-feira (10): esfaqueada pelo próprio marido enquanto dormia. A vítima chegou a ser transferida para um hospital e realizou um parto emergencial, mas o bebê veio a óbito três horas depois.

A mulher de 41 anos foi golpeada à faca no pescoço durante a madrugada pelo marido Jorge Valdez, 44 anos. Com os ferimentos, perdeu muito sangue, comprometendo a vida do bebê, que chegou a nascer com vida. A vítima continua internada em estado grave.

O marido foi preso. Antes, o homem se arrependeu do ato e chegou a socorrer a grávida. Na delegacia, afirmou que o casal brigou e cometeu o crime por "ignorância". O casal tem outros dois filhos pequenos.

Veja a reportagem:

| Autor: SBT Notícias