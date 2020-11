Vídeo: garota de programa é morta pela melhor amiga por dívida em GO

A jovem foi morta dentro da boate | Foto: Reprodução

Ketlyn Lorraine, de 21 anos, que morava em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital de Goiás, foi morta com quatro tiros pela própria amiga. A vítima era garota de programa e o motivo do crime foi uma dívida.

A jovem estava em uma boate quando foi executada. A assassina, também garota de programa, era considerada a melhor amiga da vítima, e as duas moravam juntas.

A arma do crime foi entregue depois que a própria autora do assassinato foi à delegacia. Lá, prestou esclarecimentos e saiu pela porta da frente. A polícia vai investigar se a motivação do assassinato foi a dívida.

