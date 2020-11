Homem não aceitam fim da relação, mata mulher e é morto pelo cunhado

Cruz queria terminar a relação e Robson não aceitava a decisão | Foto: Divulgação

Uma mulher foi assassinada a facadas pelo marido durante uma discussão. A vítima foi atingida na mão e na barriga. O crime ocorreu no Paraná.

Na briga, Leydimara Cruz tentou fugir da casa onde morava com os filhos. Para evitar a partida, Altair Robson furou os pneus do carro.

Cruz queria terminar a relação e Robson não aceitava a decisão. Segundo os vizinhos, o casal brigava constantemente. Nesta semana, o embate foi fatídico e a esposa morta.

Ao chegar no local do crime, o irmão da vítima a viu sem vida e matou o cunhado com o mesmo objeto cortante, além de levar as três filhas do casal do imóvel.