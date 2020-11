Corpo de criança é encontrado enterrado em terreno

A criança teria saído de casa para levar um lanche no trabalho do irmão | Foto: Reprodução

O corpo de uma criança foi encontrado enterrado em um terreno na zona norte de Natal. O cadáver foi localizado por moradores da região.

Ao que tudo indica, a vítima é José Carlos da Silva, de 8 anos, desaparecido há mais de 20 dias. A criança teria saído de casa para levar um lanche no trabalho do irmão, mas nunca chegou ao local.

Testemunhas afirmam que as roupas encontradas junto ao corpo são idênticas as que o garoto usava no dia do sumiço. A perícia vai analisar os vestígios encontrados para confirmar se o corpo pertence ao menino.