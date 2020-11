Jovem é agredida pelo ex-namorado ao se negar a fazer sexo com ele

O caso foi registrado como lesão corporal | Foto: Ilustrativa

Mais um caso de abuso sexual foi registrado no país. Nesse domingo (15), uma jovem de 18 anos foi enforcada e agredida pelo ex-namorado, de 25 anos, após se negar a manter relação sexual com ele.



Conforme o relato da vítima à polícia, ela estava em uma festa quando o ex-namorado ligou e pediu para conversar com ela. A mulher conta que aceitou e foi até a casa do ex, que fica em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá. Ao chegar, o rapaz teria tentado manter relação sexual com ela, que negou a investida.

Revoltado, o rapaz começou a enforca-la e a agredir a ex com o salto. A vítima acabou tendo uma lesão no antebraço.

A jovem alega que teve que esperar o ex-namorado dormir para conseguir fugir. Porém, assim que saiu, ele percebeu e foi atrás dela pedindo que ela voltasse. Ela se negou a voltar, e, dessa vez, como tinha pessoas por perto, o ex não insistiu.

A vítima foi até a polícia e o caso foi registrado como lesão corporal.

*Com informações de O Livre

Leia mais:

Em Manaus, jovem que matou namorada segue internado em estado grave

Jovem é vítima de estupro após marcar encontro com mulher pelo Tinder