Vídeo: mulher com deficiência mental é espancada na frente dos filhos

Uma mulher com transtornos mentais foi espancada na frente dos filhos em Cláudia, município em Mato Grosso. A vítima foi agredida pela atual esposa do ex-marido, que gravou o crime com um celular junto ao enteado. Nas imagens, é possível ver a deficiente sentada no chão, levando socos, chutes e sendo puxada pelos cabelos.

O motivo da pancadaria seria uma visita aos herdeiros, de 4 e 2 anos, na residência de onde havia sido expulsa pelo antigo companheiro. Ao presenciarem a cena, as crianças pediram que a madastra parasse com os ataques, o que não ocorreu.

O casal foi preso nesta segunda-feira (16). A agressora vai responder por lesão corporal, injúria e ameaça. Já o pai dos menores será indiciado por omissão.

