Vídeo: Neto é preso após ser flagrado agredindo a avó

A Polícia Civil do Rio prendeu neste sábado (21), Matheus Luz, 21 anos, por agredir a avó de 76 anos. Em depoimento, o neto confessou os maus-tratos e disse que chegava a queimar Maria Stela Vasconcelos da Silva, com pontas de cigarro.

No depoimento, o rapaz disse que está desempregado e que vive da pensão da avó. Ele revelou que ficou cinco dias sem dinheiro e foi isso que fez com que ele perdesse a cabeça iniciando a agressão no elevador.

A Justiça do Rio aceitou o pedido de prisão preventiva de Matheus por lesão corporal com violência doméstica, discriminação e humilhação a pessoa idosa.

Imagens das agressões

Imagens de uma câmera do elevador do prédio no Leblon, Zona Sul do Rio, mostram Matheus jogando água sobre a idosa. Na sequência, ele se irrita e esmurra o painel do elevador.

Em uma outra gravação, ele dá um chute na hora de deixar o elevador e ainda tenta dar um pontapé em um menino.

Vizinhos que denunciaram os maus-tratos contaram que Maria Stela costumava passar boa parte do dia sentada na portaria do prédio, para evitar as agressões dentro de casa.

Em outro trecho do depoimento, Matheus disse que batia na cabeça da avó com uma garrafa e chutava a idosa.

A polícia afirma que Matheus tem histórico de delitos semelhantes e já praticou outros crimes previstos no Estatuto do Idoso contra a avó, em 2017, e uma lesão corporal contra a mãe, em 2019.

Veja o vídeo:

