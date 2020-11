Homem invade casa, estupra mulher e a filha dela de 11 anos

Polícia Civil investiga o crime para encontrar o suspeito | Foto: Ilustrativa

Uma mulher identificada como Rhayany Rhutila Moraes Silva, de 30 anos, foi estuprada, amarrada e assassinada em sua própria casa, por um criminoso na madrugada desta segunda-feira (23) em Barra do Garças, a 516 km de Cuiabá. A filha dela de 11 anos também foi vítima da violência sexual e foi encontrada amarrada com pedaços de roupas.

De acordo com a polícia, uma amiga da vítima, de 42 anos, estranhou que ela havia sumido e foi até a casa dela com outro amigo, de 23 anos, ver se estava tudo bem.

| Foto: Reprodução

Eles encontraram o portão trancado, chamaram por Rhayany e não tiveram resposta. A mulher decidiu, então, chamar o patrão dela, de 30 anos, que pulou o muro, entrou na casa pela porta dos fundos e encontrou a vítima amarrada e morta.

Ao entrar na casa, a menina de 11 anos saiu do quarto assustada e com roupas amarradas nos braços. Ela contou que um homem havia entrado pelos fundos da casa e com uma faca, colocou-a no quarto, amarrou e a estuprou.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou Rhayany deitada de bruços no chão, amordaçada e amarrada dos pés até a cabeça. A criança foi tirada da casa e recebeu os primeiros-socorros pelo Corpo de Bombeiros. A equipe também constatou o óbito da mãe.

O caso foi registrado como estupro e homicídio doloso. A Polícia Civil investiga o crime para encontrar o suspeito.

*Com informações de Livre

Leia mais:

Terapeuta é preso por abuso sexual no RJ ‘Sou homem, isso acontece’

Negada revisão de processo contra homem por estupro de filha no AM