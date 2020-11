Acusada de matar e queimar a mãe é condenada a 25 anos de prisão

Além de matar, a filha ainda queimou o corpo da própria mãe | Foto: Reprodução

Cátia Nunes Miranda foi condenada, na segunda-feira (23), pelo Tribunal do Júri, a 25 anos de prisão pela morte da mãe, Maria do Carmo Nunes.

Segundo as investigações, foi concluído que Cátia matou a própria mãe por interesse financeiro. O crime foi realizado ainda com a ajuda do namorado de Cátia, Wilton Marques Teixeira, que no qual foi condenado no ano de 2019. O corpo da vítima foi encontrado carbonizado em Sobradinho, no Distrito Federal.

O atrocidade ocorreu há oito anos, porém, Cátia só foi presa em 17 de maio de 2018 após os investigadores concluírem que ela era a mandante do crime, ocorrido em 9 de setembro de 2012.

Na sentença, o magistrado Eduardo da Rocha Lee detalhou que “as várias etapas da empreitada criminosa evidenciam que ela fora prévia e cuidadosamente planejada, tudo para assegurar o seu sucesso e a consequente impunidade do delito. Tal fato – premeditação – revela dolo intenso e concreta determinação para o cometimento do homicídio da vítima, potencializando, por certo, o grau de repulsa”.

A pena foi aumentada, porque o crime foi praticado contra ascendente, motivo torpe e a vítima tinha mais de 60 anos. No total, foi fixada a pena definitiva de 25 anos e quatro meses de reclusão em regime fechado.

Conforme as investigações, Cátia planejava herdar o patrimônio da mãe, que era professora aposentada do Ministério da Educação. O namorado da acusada, um dos executores do crime, assumiu a autoria do crime após um acordo de delação premiada.

*Com informações de Metrópoles

