Homem mata vizinho que ofereceu dinheiro para fazer sexo com a esposa

Um jovem de 25 anos foi preso suspeito de matar um compadre, na cidade de Bonfinópolis (GO). Segundo a Polícia Civil, o homem agrediu Ademostero Batista da Silva, de 48 anos, com pauladas, causando múltiplas lesões. O assassinado seria causado por ciúme, pois o compadre tinha oferecido dinheiro para transar com a esposa dele.

O crime ocorreu em fevereiro deste ano e teria sido motivado por suposto assédio sexual em mensagens enviadas pela vítima à esposa do suspeito. Investigações duraram cerca de sete meses.

Conforme informações da Polícia, o suspeito tomou conhecimento de que a vítima teria enviado mensagens de cunho sexual para a esposa do autor, oferecendo, inclusive, dinheiro em troca de relação sexual.

Leia Mais