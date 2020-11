Uma criança e mais seis pessoas são mortas em chacina no Ceará

Uma criança também foi morta na chacina | Foto: Leabem Monteiro/SVM

Homens até o momento não identificados invadiram uma casa no município de Ibaretama, interior do Ceará e mataram sete pessoas de uma mesma família, incluindo uma criança de 8 anos, na madrugada desta quinta-feira (26).

Os policiais informaram que receberam a ocorrência por volta das 3h30. Apenas a dona da casa conseguiu fugir após ser atingida na perna.

A suspeita da polícia é de que a família estava envolvida com uma facção da região e a chacina teria sido uma espécie tomada de território.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou por meio de nota que equipes do do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPI-Sul), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e da Coordenadoria de Inteligência trabalham no caso juntas com a Delegacia Regional de Quixadá.

