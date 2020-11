Menores de idade tentam assaltar guarda civil municipal e são baleados

Os dois saíram correndo, mas caíram no chão pouco depois do local do crime | Foto: Divulgação

Dois adolescentes tentaram roubar a moto de um Guarda Civil Municipal (GCM) em Hortolândia, interior de São Paulo. Houve troca de tiros e os três foram baleados.

Antes mesmo de anunciarem o assalto, os menores de idade atiraram no agente, que foi atingido no rosto. O homem, então, reagiu e disparou de volta, acertando um deles no peito e outro no fêmur.

Os dois saíram correndo, mas caíram no chão pouco depois do local do crime. O guarda foi socorrido e passa bem, enquanto os criminosos seguem internados.

A polícia descobriu que os jovens de 17 anos já haviam realizado dois roubos pouco tempo antes deste.