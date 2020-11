Criminosos apagam idoso com Rivotril e o matam com fio de antena

Idoso foi dopado com 15 gotas de rivotril | Foto: Divulgação/PCDF

Um idoso de 69 anos, identificado como Ricardo Flávio dos Santos, foi vítima de um latrocínio consumado nesta quinta-feira (26). Três pessoas foram presas, sendo dois homens e uma mulher. O crime ocorreu em Sol Nascente, no Distrito Federal.

Conforme a Polícia Civil, os assaltantes descobriram há três semanas que Ricardo receberia R$ 35 mil referente ao seguro do carro. Ao saberem da quantia, o trio dopou o idoso com 15 gotas de rivotril e o matou com um fio de antena de TV.

Para capturar a vítima, Ricardo foi atraído para a casa da mulher, de 21 anos. Eles tinham um relacionamento amoroso, o que facilitou a captura. Lá, a vítima ingeriu bebida alcoólica misturada com rivotril e logo após ser dopado, os acusados pegaram seus cartões.

Ainda segundo as investigações, o trio gastou uma tarde na tentativa de tirar o dinheiro da conta em uma agência do Banco do Brasil, porém, foram impedidos pela exigência da digital para movimentação de quantias.

Ao fracassarem, o trio decidiu matar a vítima, para que ela não descobrisse a tentativa de roubo. Por volta de 23h de quarta-feira (25), os criminosos a executaram, utilizando fio de antena de TV. Os autores ainda conseguiram fazer inúmeras compras com o cartão de débito da vítima.

Após o crime, o trio saiu da casa, deixando o corpo no local. Segundo a Polícia Civil, a mulher suspeita foi dormir na casa da mãe e, no dia seguinte, na quinta-feira (26), ela e os comparsas planejavam levar o corpo da vítima para Águas Lindas de Goiás (DF), para queimá-lo.

Entretanto, os policiais receberam uma denúncia anônima de que havia mau cheiro na residência, que poderia ser causado pela decomposição de um corpo.

Levando 5 litros de gasolina, a mulher foi presa em flagrante no momento em que retornava para casa. Os outros dois homens também foram presos por participação no crime.

| Autor: Reprodução

*Com informações de Metrópoles

