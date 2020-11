Após ser atropelado e preso, assaltante descobre que está com Covid-19

O outro assaltante foi capturado do local do acidente. | Foto: Divulgação

Após roubarem um pedestre, dois assaltantes causaram um acidente, um deles acabou atropelado e ao passar por exames no hospital foi diagnosticado com Covid-19. O caso ocorreu na madrugada desta sexta-feira, em Santa Maria, a 30 quilômetros de Brasília.

Conforme o site de notícias UOL, por volta de 5h, a dupla chegou de moto e abordou uma pessoa que aguardava em uma parada de ônibus da cidade. Eles pegaram o celular e a mochila da vítima e, ao acelerar a moto para fugir, acabaram batendo em um carro que passava pela pista na hora.



Um dos assaltantes, que conduzia a moto, foi atingido em cheio e parou embaixo do carro. Ele ficou inconsciente e sofreu várias lesões.

O suspeito foi levado pelo Corpo de Bombeiros ao hospital, o assaltante passou por exames de praxe e descobriu que está com Covid-19. Ele foi levado para a área de isolamento da unidade e está sob escolta da Polícia Civil do Distrito Federal. Quando receber alta, será preso.

O outro assaltante foi capturado do local do acidente. Ele foi preso em flagrante e reconhecido pela vítima do assalto. O motorista do carro prestou depoimento na delegacia como testemunha e registrou ocorrência pelo acidente.

