Mulher ataca e fura rival com golpes de espeto; veja vídeo

As duas discutiam quando a agressão aconteceu. | Foto: Divulgação

Uma mulher ficou gravemente ferida após a ex-namorada de seu atual companheiro tê-la golpeado com um espeto no pescoço e no peito. As duas discutiam quando a agressão aconteceu.

Na gravação feita pelas câmeras de segurança, é possível ver que um homem está ao lado das duas, mas se retira quando começa a briga.

A agressora irá responder por tentativa de homicídio. O caso será julgado no Distrito Federal, onde aconteceu o crime.

| Autor: SBT Notícias