Jovem mata o próprio pai a facadas para ficar com madrasta

O pai descobriu que a filha tinha escrito uma carta para a madrasta se declarando | Foto: Divulgação/PM

Uma adolescente de 13 anos é suspeita de matar o próprio pai a facadas. De acordo com a Polícia Militar, o crime teria ocorrido devido uma paixão da menina pela madrasta. O assassinato ocorreu no último domingo (29), em Jataí, Sudoeste de Goiás.

A vítima descobriu a paixão da filha por sua esposa por meio de uma carta que a mesma tinha escrito se declarando. Ao ser repreendida pelo pai, a adolescente teria se enfurecido e o acertado com uma facada no peito.

O homem chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Segundo a PM, a menor foi conduzida à delegacia para as providências cabíveis.

