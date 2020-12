Grupo assalta banco em Criciúma com comparações a 'La Casa de Papel'

As testemunhas compararam a trama com a vida real | Foto: Reprodução

Após a circulação de imagens do assalto ao Banco do Brasil no Centro de Criciúma (SC) no início da madrugada desta terça-feira (1º), começaram as comparações com a série da Netflix “La Casa de Papel”.

Várias pessoas foram usadas como reféns, um caminhão foi incendiado e muitos tiros foram ouvidos no local. Todas as ações, bem parecidas com a trama.

Cerca de 30 quilos de explosivos não detonados foram deixados no local, o batalhão antibombas da PM foi acionado, bem como a divisão antirroubos e sequestro.

La Casa de Papel

A série volta com a quinta e última temporada em 2021 na Netflix. Alguns fãs temiam até que a série só voltasse em 2022 com o final.

Para o ano final, a série da Netflix também ganha mais novidades no elenco. Os atores Patrick Criado e Miguel Ángel Silvestre, de Sense 8, se juntam à história.

O criador Álex Pina indicou que um deles pode ser um novo vilão. Fãs especulam que pode ser um novo oficial, já que a parte quatro deixou muitos policiais em uma situação ruim. As quatro temporadas de La Casa de Papel estão na Netflix.

Leia mais:

