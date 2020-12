Vídeo: Polícia Federal faz maior apreensão de cocaína do país

Dois homens que estavam no local foram presos | Foto: Divulgação

A Polícia Federal prendeu em flagrante dois homens e apreendeu cerca de 2,5 toneladas de cocaína, na noite de ontem (1º), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, estado do Rio de Janeiro.

Segundo a PF, é a maior apreensão de Cloridrato de cocaína (forma mais pura e valiosa da droga) já realizada no estado e uma das maiores já registradas no Brasil.

A PF obteve informações de que uma organização criminosa estaria se valendo de um galpão para armazenagem do entorpecente. Após um trabalho de investigação, que identificou movimentação suspeita de veículos no local, os policiais federais realizaram a incursão que resultou no flagrante da noite passada.

Dois homens que estavam no local foram presos e, com eles, foram apreendidas também, duas armas sem registro, sendo uma pistola e um revólver, além de um rádio comunicador.

As substâncias encontradas foram submetidas ao laudo pericial criminal preliminar e o resultado foi positivo para cocaína.

Veja as primeiras imagens divulgadas da operação:

*Com informações do site SBT News

