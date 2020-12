Homem é preso por torturar filha de 2 meses com fita adesiva em MS

a criança está internada em estado grave na Santa Casa | Foto: Reprodução

O pai de um bebê de um mês e vinte dias confessou à polícia que torturou a própria filha com fita adesiva. Em sua defesa, o adolescente de 17 anos, relatou que estava nervoso e agrediu a criança para que ela parasse de chorar. O crime aconteceu em Nova Alvorada do Sul, no Mato Grosso do Sul.

Conforme a imprensa local, a criança está internada em estado grave na Santa Casa. Ela está, com múltiplas fraturas pelo corpo e apresenta um trauma antigo na cabeça e rompimento no fígado.

Segundo a investigação, a criança já havia sofrido agressões severas, apesar do pai falar que esta foi a primeira vez que a filha foi agredida. Lesões na testa, nuca, e um traumatismo craniano grave foram detectadas na criança quando ela estava internada no Centro de Tratamento Intensivo (CTI).

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA). Uma tia tenta a guarda da criança com o Conselho Tutelar.

*Com informações de Top Mídias News

Leia mais:

Tio é suspeito de aliciar sobrinhas de 9 e 11 anos em Manaus

Homem é preso após oferecer R$ 300 e estuprar adolescente em Manaus