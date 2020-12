Vídeo mostra momento em que youtuber é sequestrado em São Paulo

Câmeras de segurança flagraram os últimos momentos em que foi visto | Foto: Divulgação

O colecionador e youtuber Willian Tencas, 35 anos, foi sequestrado em São Paulo enquanto entregava bolos com a mãe no último dia 29 de novembro. Uma emboscada pode ter sido armada para o rapaz, e o caso segue sem resolução.

Câmeras de segurança flagraram os últimos momentos em que foi visto. Ele caminhava na rua com a mãe e dois bandidos armados o sequestram. Mãe e filho estavam fazendo a entrega de dez bolos para uma mulher que se passou pelo nome de Flávia, via WhatsApp. A suspeita é que o pedido foi a isca para que os criminosos praticassem o crime.

A mulher e falsa cliente convenceu a mãe de Willian a entregar os produtos, já que as encomendas são feitas apenas por aplicativo. O endereço fica perto da casa das vítimas e um carro estava parado no momento que Willian chegou com a mãe. É nesse momento que dois homens, armados, saem do veículo e abordam o youtuber.

Colecionador de bonecos, Willian Tencas faz vídeos no YouTube falando sobre o tema. De acordo com a família, ele não tem nenhuma inimizade. O rapaz luta para ter a guarda do filho de 4 anos e ninguém imagina qual a motivação do sequestro.

*Com informações do site SBT News

Veja vídeo na reportagem:

SBT Jornalismo | Autor: Divulgação

Leia mais

Babá é presa após sequestrar bebê de 9 meses

Vídeo: Mãe e filho são sequestrados e colocados em porta-malas

Vídeo mostra momento que bandido tenta 'raptar' criança em Manaus