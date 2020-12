Polícia prende 9 suspeitos de participação no roubo em Criciúma

Funcionários que estavam pintando faixas de pedestres foram feitos reféns | Foto: Reprodução

A polícia já conseguiu capturar nove suspeitos de participação no roubo da agência do Banco do Brasil em Criciúma , Santa Catarina, foram presos na tarde desta quarta-feira (2) e na madrugada desta quinta (3). Os suspeitos foram localizados na região metropolitana do Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

A primeira prisão foi feita no início da tarde desta quarta-feira (2), dois homens foram encontrados em um viaduto da BR-116 em São Leopoldo, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Os outros três suspeitos foram localizados entre a divisa de Torres, no Litoral Norte gaúcho, e Passo de Torres, já em Santa Catarina. Eles foram levados para a delegacia de polícia de Araranguá, localizada a cerca de 35km de Criciúma.

Também na tarde de quarta, uma mulher de 31 anos foi presa em São Paulo suspeita de participação. Ela foi localizada, após uma denúncia. Com a suspeita, foi encontrado malotes de dinheiro do Banco do Brasil, que serão periciados.

A ação durou até a madrugada de terça-feira | Foto: Reprodução

O assalto ocorreu na noite de segunda-feira (30), com cerca de 30 pessoas encapuzadas. Os criminosos utilizaram bombas, armamento de grosso calibre e veículos importados.

Funcionários que estavam pintando faixas de pedestres foram feitos reféns. A ação durou até a madrugada de terça-feira (1º) e ainda no mesmo dia, o galpão utilizado pelos criminosos foi encontrado pela Polícia Militar na cidade vizinha de Içara, a cerca de 9 quilômetros de Criciúma.

*Com informações de G1

