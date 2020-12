Homem que estuprou e assassinou idosa na frente do marido é preso

Toda a ação foi presenciada pelo marido de Mirian, que passou mal | Foto: Reprodução

A polícia prendeu na madruga desta terça-feira (1) um homem suspeito de ter estuprado e assassinado uma idosa de 65 anos na frente do marido, em Pontes e Lacerda, a 487 quilômetros de Cuiabá. O crime ocorreu no domingo e o criminoso estava foragido desde então.

Mirian Ferreira Macedo Nascimento, de 65 anos, foi estuprada por, pelo menos, duas vezes e teve o braço quebrado, antes de ser assassinada por Lidinei Carvalho do Santos, de 41 anos. Ele invadiu a casa da idosa e se aproveitou da vulnerabilidade da vítima e do marido - um homem de 73 anos que se recupera de um AVC - para cometer o crime. Toda a ação foi presenciada pelo marido de Mirian, que passou mal.

O assassinato só foi descoberto depois que a filha do casal, estranhando a falta de contato dos pais, pediu para que vizinhos fossem vê-los. Na residência, as testemunhas encontraram a vítima deitada e aparentemente morta. O marido estava deitado ao lado, passando mal. O Corpo de Bombeiros foi acionado e atestou o óbito da idosa no local. O esposo foi encaminhado para Santa Casa. Em depoimento, o marido de Miriam relatou ter visto um homem com diversas tatuagens adentrar o quintal e depois invadir a casa.

A polícia conseguiu chegar no suspeito depois de verificar que Lidinei Santos havia estado na casa da vítima dias antes do crime. Por ser usuário de drogas e reincidente, o suspeito usava tornozeleira eletrônica, que registrou a sua presença próximo ao local. Lidinei foi encontrado após uma denúncia e identificado pelo esposo da vítima.

Visivelmente alterado, o criminoso confirmou o estupro e assassinato na delegacia.

Veja a reportagem do caso: