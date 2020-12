Polícia apreende armas de PMs após mortes de Emily e Rebeca no RJ

Emily e Rebeca foram mortas enquanto brincavam | Foto: Divulgação

Durante as investigações que apuram as mortes das meninas EmilyVictória, de 4 anos, e Rebeca Beatriz, de 7 anos, em Duque de Caxias, na BaixadaFluminense , a Polícia Civil apreendeu as armas dos policiais militares que atuavam na região no momento do crime.

As duas crianças foram baleadas enquanto brincavam na porta de casa, na última sexta-feira (4). Segundo a Polícia Militar, os agentes do 15º Batalhão que patrulhavam a área ouviram tiros na altura da comunidade do Sapinho, mas não fizeram disparos.

No entanto, a DHBF (Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense) decidiu apreender cinco fuzis e cinco pistolas para realização de confronto balístico. Os cinco militares também já foram ouvidos.

As primas foram enterradas no Cemitério Nossa Senhora das Graças, na mesma região, no sábado (5). O corpo da pequena Emily foi sepultado com o vestido que usaria na festa de cinco anos.

Em 2020, a plataforma Fogo Cruzado já registrou 22 crianças baleadas na Região Metropolitana do Rio. Destas, oito morreram.

*R7

