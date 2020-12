Homem agride criança e mulher em estacionamento no RS; veja vídeo

Uma mulher e o filho, de apenas 7 anos, foram agredidos com socos por um homem dentro do estacionamento de um mercado na cidade de Capão da Canoa, no litoral norte do Rio Grande do Sul.

Câmeras de monitoramento do local flagraram a cena. Nas imagens, é possível ver o suspeito desferindo um forte soco na criança, enquanto segura um celular com a outra mão. O garoto cai para trás por causa do golpe e, na sequência, vê a mãe partir para cima do agressor.

Câmeras de monitoramento do local flagraram a agressão. | Autor: Divulgação

O pequeno se levanta e ajuda a mulher a tentar bater no homem, que usa o braço esquerdo para bloquear os ataques e o direito para desferir mais um golpe, desta vez na mãe do menino. O suspeito seria sobrinho do padrasto da criança. Após as agressões, ele fugiu do local, e agora a Polícia Civil tenta localizá-lo.

