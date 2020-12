Policial morre ao tentar impedir assalto no Rio de Janeiro; veja

Ele foi atingido com um tiro na cabeça | Foto: Reprodução

O cabo Derinaldo Cardoso dos Santos, de 34 anos, foi morto com um tiro na cabeça nesta sexta-feira (4), no momento em que tentava impedir um assalto em um supermercado da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.

O vídeo mostra o momento em que o policial está com a arma em mãos e aponta para um dos assaltantes. Sem perceber que havia outro escondido e próximo dele, foi surpreendido com um tiro na cabeça.

Veja o vídeo das câmeras de segurança do estabelecimento: