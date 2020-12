PMs do RJ prendem homem que matou policial com tiro na cabeça

| Foto: Divulgação

Na tarde desta domingo (6), a Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu o homem que matou o Cabo Derinalto Cardoso dos Santos na Baixada Fluminense.

Segundo informações preliminares compartilhadas em redes sociais, o indivíduo foi preso na tarde de domingo por policiais militares e foi encaminhado ao comando para os procedimentos cabíveis, e ficará à disposição da Justiça.

Veja o vídeo:





O cabo foi morto com um tiro na cabeça no momento em que tentava impedir um assalto. O vídeo mostra o momento em que o policial está com a arma em mãos e aponta para um dos assaltantes. Sem perceber que havia outro escondido e próximo dele, foi surpreendido com um tiro na cabeça.

Leia mais:

Barbeiro é morto a tiros no Centro de Manaus

Policial morre ao tentar impedir assalto no RJ, veja