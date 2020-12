Jovem amazonense de 19 anos é vítima de Feminicídio em Roraima

A vítima era técnica de enfermagem e morava com os pais | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - Uma jovem amazonese, de19 anos, identificada como Taluany da Silva Rocha foi vítima de Feminicídio, assassinada com 27 facadas, pelo ex-companheiro de 28 anos, neste sábado (5), na cidade de Alto Alegre-RR. A mulher é natural do Amazonas, mas residia em Roraima com a família.



De acordo com os policias militares que atenderam a ocorrência, a vítima foi encontrada na sala da própria casa, com perfurações por todo o corpo.



Os peritos constataram que Taluany entrou em luta corporal, na tentativa de se desvencilhar do agressor. Também foi analisado que o cadáver estava com o sangue seco e com a musculatura do corpo rígida, indicando que o crime foi cometido na noite anterior (5).

Um familiar da vítima que pediu anonimato, contou ao PortalEm Tempo que o relacionamento estava conturbado antes do crime

“Ela estava separada dele, foi passar um tempo com os pais e retornou a casa somente para buscar alguns pertences, momento esse em que ele entrou e cometeu o crime. Infelizmente ainda não há mandado de prisão no nome dele e não sei ainda o motivo da polícia não tê-lo colocado como foragido", disse a fonte.

De acordo com vizinhos, as brigas entre o casal eram frequentes e alguns chegaram a ouvir gritos de socorro, mas não deram atenção por conta da constância de desavenças dentro da casa.

O corpo da jovem seguiu para um cemitério municipal.

A mãe da vítima estava inconsolável durante o enterro | Foto: Reprodução

A polícia local tentou fazer buscas na região, mas não obteve êxito em encontrar o suspeito, que segue foragido.

