Vídeo: dentista sofre tentativa de estupro e homem é preso em SP

Uma dentista viveu momentos de terror em Santo André, no ABC Paulista, ela foi abordada e sofreu tentativa de estupro por um criminoso no consultório onde trabalhava.

Imagens de câmeras de segurança flagraram o crime, que aconteceu na manhã do último sábado (5). O homem foi preso em flagrante.

O agressor, Erick Aparecido do Carmo, de 30 anos, aparece armado. "Ele já veio correndo na minha direção com um facão nas minhas costas e falou: 'Não se mexe. Não grita, senão eu te mato'", afirma.

A vítima ofereceu pertences, mas o criminoso pediu para que a dentista tirasse a roupa e se deitasse. As câmeras de segurança não flagraram o momento em que ele passa a mão no corpo da mulher, mas ela reagiu. Ela conseguiu empurrá-lo para fora do consultório e para o lado externo do local.

Com os gritos da vítima, que caiu da escada com a agressão, o criminoso correu. Vizinhos ouviram os chamados e foram ao socorro da dentista. Ele foi contido por populares e preso em flagrante.

