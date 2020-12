Tenente-coronel é agredido por sargento que se recusou a usar máscara

Tenente-coronel foi agredido com socos | Foto: Reprodução/Internet

Um sargento da polícia militar agrediu um tenente-coronel com um soco na noite desta quinta-feira (10), em supermercado no município de Aracati, no Ceará.



De acordo com a polícia, o caso aconteceu quando a gerência do comércio chamou PMs ao local porque o sargento, que estava à paisana, se recusava a usar o item de proteção. O tenente-coronel agredido estava na equipe que atendia a ocorrência.

Após desferir o soco e ser algemado, o agente gritou insultos contra o tenente-coronel, utilizando palavras como “cachorro” e “vagabundo”.

Segundo a polícia, o sargento foi conduzido ao plantão de Polícia Judiciária Militar, onde foi autuado pela agressão contra o tenente-coronel e agressão verbal contra a gerente do supermercado. Ele está recolhido no Presídio Militar.

O uso da máscara em espaços públicos e privados do Ceará é obrigatório, conforme à lei estadual de 10 de julho deste ano, que determinou a obrigatoriedade da medida de proteção contra a propagação da Covid-19.

A Polícia Militar do Ceará esclareceu que "não compactua com condutas ilícitas, por isso faz cumprir rigorosamente as normas legais, sem deixar de respeitar, naturalmente, os princípios da inocência, contraditório e ampla defesa".

*Com informações do G1

