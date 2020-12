Vídeo: mais um suspeito da morte de policial em mercado é preso no RJ

A polícia já prendeu outros 4 bandidos envolvidos no crime | Foto: Reprodução

A Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu mais um suspeito de participar do assassinato do cabo da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Derinaldo Cardoso dos Santos, de 34 anos. Ele levou um tiro no rosto após tentar impedir um assalto em um supermercado no dia 4 de dezembro, no centro de Mesquita, na Baixada Fluminense.

As câmeras de segurança flagraram o ataque covarde do criminoso ao policial. Ele estava na corporação há 10 anos e deixou esposa e filhos.

A polícia já prendeu outros 4 bandidos envolvidos no crime. O novo suspeito preso não aparece nas imagens, que mostram outros dois criminosos fugindo, um deles o autor do disparo no rosto do PM. Essa dupla já havia sido presa, e no dia do crime, o bandido que dava cobertura também foi detido.

O nome do suspeito não foi informado. A Polícia Civil investiga o caso, e a Militar também está envolvida na apuração do crime.

