Vídeo: Homem agride mulher e é espancado em shopping

Um dos clientes gravou a ação | Foto: Divulgação

Um homem foi flagrado agredido uma mulher em um shopping de Salvador (BA) e os populares partiram para cima do agressor.

Um dos clientes gravou a ação e seguranças tiveram que conter a população, que praticamente ia linchá-lo. A mulher entrou no shopping pedindo ajuda depois de ser agredida.

De acordo com o estabelecimento, a briga com a mulher começou do lado de fora e o agressor entrou no shopping para fugir e se proteger da fúria dos outros clientes.

Veja a reportagem do caso: