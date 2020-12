Vídeo: 'Mãe de santo' mata mulher e concreta cadáver na própria casa

A mulher, o namorado e outras duas pessoas suspeitas de participarem do crime foram presas | Foto: Reprodução

Desaparecido há 14 dias, o corpo de Rivânia Pereira da Silva, de 40 anos, foi encontrado concretado dentro de um tambor que estava enterrado no chão do quarto da mulher suspeita de mata-lá. A mulher diz que é "mãe de santo" e afirma que recebeu R$ 26 mil emprestado da vítima. O caso aconteceu em Juiz de Fora, Minas Gerais.

As buscas por Rivânia Pereira da Silva, se iniciaram depois que ela deixou de fazer contato com a família, que mora em Teófilo Otoni, no início do mês. O desaparecimento era investigado pela Polícia Civil e passou para a Delegacia de Homicídios, após a descoberta de que ela teria emprestado R$ 26 mil para uma pessoa.

Ao ser questionada, a mulher que recebeu o empréstimo de Rivânia confessou que a vítima havia sido morta pelo seu namorado, que teria enterrado o corpo em sua casa. Com a ajuda do Corpo de Bombeiros, os agentes do DHPP quebraram o local indicado pela suspeita e encontraram o tambor com o corpo da vítima.

A suspeita afirma não saber como Rivânia foi morta e, devido ao estado de decomposição do corpo, dificilmente os peritos poderão identificar a causa da morte.

A mulher, o namorado e outras duas pessoas suspeitas de participarem do crime foram presas e devem responder por ocultação de cadáver e associação criminosa, além de homicídio.

