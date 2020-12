Vídeo: imagens podem revelar novo paradeiro de Paulo Cupertino

Imagens gravadas na rodoviária da cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, podem indicar o novo paradeiro de Paulo Cupertino, assassino do ator Rafael Miguel e os pais.

No registro, feito em novembro, um homem de barba branca, óculos escuros e boné aparece carregando duas malas. Investigadores acreditam que seja o criminoso.

Para a polícia, Cupertino, após deixar o Paraguai, estava tentando chegar à Bolívia. Após deixar o terminal de ônibus, o assassino teria pedido um carro em um aplicativo.

De acordo com o motorista do veículo, o criminoso pediu para deixá-lo em uma cidade próxima à fronteira do país vizinho.

O crime

Cupertino não aceitava o namoro do ator com a filha Isabela Tibcherani. No ano passado, Rafael e os pais, João Alcisio Miguel e Miriam Selma Miguel, foram oficializar a relação dos jovens na casa da namorada, mas acabaram surpreendidos por Paulo, armado, que atirou 13 vezes nas vítimas e fugiu.

No SBT, Rafael Miguel deu vida ao personagem Paçoca, na novela Chiquititas (2013-2015).