Filha é presa após manter mãe com esquizofrenia em cárcere privado

Uma mulher foi presa em flagrante por maus-tratos depois que sua mãe foi encontrada em situação de cárcere privado, no município de Parauapebas, sudeste do Pará. Vizinhos denunciaram que, em dois anos, a vítima havia saído apenas uma vez do apartamento.

No local, a mulher foi encontrada nua, em um ambiente insalubre e sem iluminação. Ela também estava desnutrida e desidratada. Um laudo psiquiátrico apontando que a vítima, uma senhora de 43 anos, sofre de esquizofrenia também foi encontrado na residência.

Suzana Nascimento Rocha, de 25 anos de idade, foi presa pelos crimes de cárcere privado, maus tratos, abandono material e exposição da saúde à perigo.

A filha dela, uma criança de apenas 5 anos, também estava no apartamento e foi encaminhada ao Conselho Tutelar. De acordo com a polícia, a menina não apresentava sinais de maus-tratos. A senhora de 43 anos foi encaminhada para o Hospital Geral da região, onde a equipe de Assistência Social vai tentar localizar outro familiar.

Ao ser questionada, Suzana confessou ter descuidado da mãe após começar a trabalhar em um emprego como diarista, mas nega que a mãe era mantida trancada em casa.

