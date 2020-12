Vídeo: mulher agride filho de 11 meses para se vingar do marido

Após a repercussão do crime, a agressora chegou a ser presa, mas vai responder o processo de maus-tratos em liberdade | Foto: Reprodução

Uma mulher filmou e enviou para o marido toda a agressão que cometeu contra o filho de 11 meses. Com tapas, a mãe da criança afirma que o garoto vai "ficar sofrendo" porque o pai "colocou filho no mundo para sofrer". Ela queria se vingar do marido após uma briga. O caso aconteceu em Maracaju, município no Mato Grosso do Sul.

Na gravação ainda é possível ver a criança chorando e, em certo momento, engasgada com as lágrimas. A mulher, no entanto, o ignora e continua desferindo tapas e o empurrando.



Após a repercussão do crime, a agressora chegou a ser presa, mas vai responder o processo de maus-tratos em liberdade. A pena pode chegar a dois anos de reclusão. O bebê continuará morando com a mãe, sob os cuidados da avó materna.

