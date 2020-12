Vídeo: Homem surta e tenta matar ex-namorada com micro-ônibus

Após o atendimento médico, o homem foi preso | Foto: Reprodução da internet

Um homem foi preso suspeito de tentar matar a ex-namorada atropelada com um micro-ônibus em Congonhas, na região central de Minas Gerais, nesta segunda-feira (21). A ação foi registrada por moradores do local



Na filmagem, é possível ver o momento em que o rapaz tenta acertar a vítima duas vezes com o automóvel. Por sorte, a mulher não ficou ferida. O motorista ainda dá ré no veículo e atinge um poste e dois carros. Depois, avança e derruba a fachada de uma casa. Confira o vídeo:

Ferido com um corte profundo no pescoço, o homem foi encaminhado a um hospital. Não há informações sobre o estado de saúde do mesmo. O motivo do crime seria o término do relacionamento.



