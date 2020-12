Câmeras de segurança flagram momento que homem é morto

Um homem foi assassinado a tiros no bairro da Alvorada, em Araçatuba, no interior de São Paulo. Câmeras de segurança da região flagraram o momento exato do crime.

A moto em que estavam dois bandidos emparelhou com o automóvel da vítima. Em meio a disparos do garupa, o motorista do veículo perdeu o controle e bateu no muro de uma casa.

O homem ainda desceu da motocicleta e terminou a execução. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado por vizinhos, mas a vítima morreu no local.

Dentro do carro, foram encontrados o documento do automotor, no nome de outra pessoa, e os documentos de uma mulher. O corpo do motorista foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). Com as imagens, a policia tenta identificar os assassinos e descobrir o motivo do crime.

Veja a reportagem: