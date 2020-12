Vídeo: traficantes agridem e expulsam famílias da própria casa

Os conflitos têm sido constantes entre traficantes rivais da localidade | Foto: Reprodução Internet

Famílias do Morro do Romão, em Vitória, no Espírito Santo, passaram por momentos de medo na última sexta-feira (18). Dentro de casa, os moradores foram surpreendidos por traficantes, que invadiram suas residências e foram obrigados a sair às pressas, com ameaças e agressões por parte dos criminosos. Para piorar a situação, o conflito culminou em longos tiroteios.

Uma das vítimas é uma dona de casa, de 52 anos. Segundo a mulher, ela, o marido e mais sete famílias foram obrigadas por traficantes a deixar a residência para trás. "Meteram o pé na porta, mandaram a gente vazar, aí eles começaram a dar um tapa na cara do meu marido, muito tapa", explica.

Ela diz ainda que o companheiro correu dos criminosos, mas eles fizeram dois disparos com arma de fogo, sendo um para cima e outro em direção ao cachorro dela. O animal não resistiu ao ferimento.

A mulher também foi agredida e apresenta marcas pelo corpo. Agora, ela e o marido vivem em uma barraca improvisada na rua, em um bairro da capital capixaba. Ambos não procuraram a Polícia e estão traumatizados, recebendo ajuda apenas de populares, visto que um filho do primeiro casamento da dona de casa não aceita o atual relacionamento dela e mantém distância.

Uma troca de tiros entre traficantes no Morro do Romão durou duas horas, na madrugada da última segunda-feira (21). O secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, Alexandre Ramalho, acredita que o ataque seja uma tentativa da facção do bairro da Penha conquistar novos territórios.

A Polícia Militar lamenta não ter conseguido prender nenhum dos responsáveis pelo terror até o momento, mas garante que manterá o patrulhamento intenso na região e pede para que a população denuncie os crimes pelo número 181.

Confira a reportagem:

| Autor: Divulgação

*Com informações do SBT

Leia mais:

Casal é preso com mais de 100 tabletes de skunk no Petrópolis

Criminosos soltam fogos e deixam aviso após executarem "X-9" no Zumbi

Guerra entre PCC e CV termina com um morto e 4 capturados em Manaus