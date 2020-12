Vídeo: adolescente mira em rival e acerta bebê de 3 meses com um tiro

A mãe do bebê também foi atingida | Foto: Reprodução Internet

Distrito Federal - Um bebê, de 3 meses, levou um tiro de raspão no pescoço na Vila São José, em Brazlândia, no Distrito Federal, nesta terça-feira (22). Após uma briga, um adolescente pegou a pistola para o desafeto, mas acertou a criança.

As vítimas foram socorridas a um hospital e não correm risco de vida. No momento do crime, os policiais militares que distribuíam brinquedos de Natal para os moradores da região e conseguiram capturar o menor.

O infrator foi levado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) e responderá por tentativa de homicídio.

Veja a matéria:

| Autor:

*Com informações do SBT

Leia mais:

Vídeo: traficantes agridem e expulsam famílias da própria casa

Homem é jogado de moto na frente de hospital de Manaus e morre

Homem morre após trocar tiros com PMs na invasão Coliseu