'Tatu' é executado com 10 tiros enquanto voltava para casa em MS

O jovem também foi atingido nas costas, nádegas, antebraço e orelha | Foto: Reprodução Internet

Campo Grande - O jovem Gabryel de Oliveira da Silva, de 23 anos, conhecido como "Tatu", foi executado com cerca de 10 tiros às 19h desta quinta-feira (24) na rua Campo Nobre, no bairro de mesmo nome na região sul da Capital.

Gabryel estava retornando para a sua residência quando foi surpreendido pelo atirador que estava em um veículo.

De acordo com o registro policial, o garoto foi alvejado por pelo menos 10 disparos, quatro deles na cabeça e também nas costas, nádega, antebraço esquerdo e orelha esquerda.

Segundo testemunhas, um motociclista deu apoio ao atirador e ambos os criminosos ainda não foram localizados pela polícia. Policiais militares do Batalhão do Choque e do rupo de Operações e Investigações (GOI) da Polícia Civil estiveram no local, bem como a perícia. O corpo do garoto já foi encaminhado para o Instituto Médico de Odontologia Legal (IML) de Campo Grande.

*Com informações de Campo Grande News

